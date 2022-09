Российский артист балета украинского происхождения Сергей Полунин в своём видеообращении в Instagram пожаловался на организаторов его гастролей в Ташкенте.

Танцор выступил на сцене государственного академического Большого театра им. Алишера Навои с премьером балета Satori 25−26 сентября.

По его словам, принимающая сторона якобы возмутилась тем, что он танцевал под песню «Встанем».

«Инцидент произошел вчера в Ташкенте после того, как я станцевал соло про погибших русских солдат. Песня добрая, про то, как мы благодарны им и обязательно встретимся снова. Сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана (вероятно, имеется в виду Фонд развития культуры и искусства — ред.) решили себе позволить орать на весь театр: „Кто разрешил ему танцевать под эту песню?“, что её нужно было сразу выключить после того, как она зазвучала», — сказал он.

Сергей Полунин утверждает, что представители фонда якобы кричали на его сотрудников и решили после этого не платить танцовщикам суточные. При этом он также заявил, что фонд намерен отсудить заплаченные артистам деньги.

«У меня просто нет слов. Я обычно не люблю рассказывать про такие вещи, но, когда страна, родина находится в таком состоянии, трудном положении, нужно помогать, понимать. И у работников этого фонда хватает ума орать, когда поется про погибших русских солдат… Я очень хочу, чтобы мне помогло российское посольство в Узбекистане разобраться в этом. Мы не должны прогибаться под такие вещи, мы не должны позволять поступать так с русскими артистами, с русской культурой», — заявил танцовщик.

Реакция фонда

По запросу «Газеты.uz» в Фонде развития культуры и искусства прокомментировали обвинения артиста. В фонде подчеркнули, что каждый его сотрудник соблюдает нормы поведения и этики государственного служащего, что «абсолютно исключает такое несоответствующее поведение в общественных местах».

«Общение с Сергеем Полуниным и его группой со стороны сотрудников фонда происходило в исключительно уважительной и корректной манере, за что С. Полунин лично выразил свою благодарность сотрудникам фонда. На этом фоне заявление С. Полунина „…решили себе позволить орать на весь театр, кто разрешил ему танцевать под эту песню, что ее нужно выключить сразу“ вызывает недоумение и не соответствует действительности», — заявили в фонде.

Во-вторых, отметили в фонде, программа выступления Полунина была предоставлена артистом за пару дней до выступления.

«В конечном итоге выступление С. Полунина прошло не по утвержденной программе, размещенной на официальной странице фонда, что стало нарушением самим С. Полуниным взаимных договоренностей», — сказали в фонде.

В программе Satori было предусмотрено выступление шести артистов. Сам Сергей Полунин должен был выступать с номером под композицию Take Me To Church ирландского певца Hozier. Однако артист показал номер в военной форме и под песню «Встанем» российского исполнителя Shaman, которая была выпущена 23 февраля.

Кроме того, Фонд развития культуры и искусства подчеркнул, что осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством и заключенными договорами.

«В договоре на организацию постановки балета „Сатори“ в Ташкенте не предусмотрена выплата фондом суточных С. Полунину и его группе. Данный вопрос регулируется между С. Полуниным и его агентом. Таким образом, вышеуказанные заявления С. Полунина о том, что фонд собирается лишить его и его группу суточных, а тем более их отсудить, являются ложными и клеветническими», — заявили в организации.

Фонд сообщил, что на протяжении всей своей деятельности реализует большое число международных культурных проектов с участием деятелей культуры и искусства со всего мира, в числе которых есть также представители культуры и искусства России. Примером тому могут служить прошедшие недавно в Ташкенте во Дворце международных форумов «Узбекистан» концерт-спектакль «Роман в письмах» с участием народных артистов России Евгения Миронова и Ксении Раппопорт, концерт российского дирижера Владимира Спивакова и многие другие.

«Основной идеей работы Фонда в данном направлении является приверженность принципу „культура и искусство — вне политики“. На этом фоне заявления С. Полунина в адрес фонда носят противоречивый, несоответствующий действительности характер, порочащий имидж и репутацию фонда как организации, деятельность которой направлена на укрепление международных культурных связей и сохранение мира и культурного многообразия», — подчеркнули в организации.

«Жаловались зрители, а не фонд»

Одна из зрительниц, которая присутствовала на балете Сергея Полунина 26 сентября, рассказала «Газете.uz», что в первом акте артист первым вышел на сцену. Он действительно был в военной форме и выступал под песню «Встанем».

«В зале не было никаких разговоров, все спокойно смотрели. Видимо, большого значения в тот момент не придали», — отметила собеседница.

Источник «Газеты.uz», знакомый с ситуацией, сообщил, что во время антракта зрители, среди которых были выходцы из Украины, вышли из зала со словами «мы такого от Узбекистана не ожидали». «Именно зрители возмущались, а не фонд», — добавил он.

Некоторые зрители в сети действительно пожаловались на выступление артиста в Ташкенте.

«Увы, мы купили билеты до того, как узнали его позицию. Наша ошибка. Но мы не ожидали такого ужаса. В дни, когда сотни тысяч мужчин пытаются спастись, когда убивают людей, когда матери, жены, сестры выходят на протесты, когда мы помогаем выбраться из ада войны друг другу, этот ад обретает культурное обличие. Сергей Полунин вышел на сцену в гимнастёрке и начал танцевать под шансон, агитирующий идти на фронт и погибнуть. Единственное место, где это было бы уместно, — это фронт», — написала в Facebook зрительница Татьяна Ананьева.

По её словам, она и ещё несколько россиян покинули зал сразу после этого выступления.

Кроме того, как добавил источник, в день премьеры 25 сентября Сергея Полунина предупредили, что необходимо выступать именно с указанным в программе номером. На следующий день до спектакля танцор репетировал танец под композицию Take Me To Church, но перед началом выступления надел форму и выступил под «Встанем».

Кто такой Сергей Полунин

Сергей Полунин родился в Херсонской области Украины в 1989 году. В 13 лет он начал обучение в Королевской школе балета в Лондоне, а уже в 17 лет был принят в труппу лондонского Королевского балета, спустя два года став самым молодым премьером за всю историю труппы. В 2018 году Полунин основал компанию Polunin Ink, которая создала ряд постановок с участием артистов со всего мира, включая балеты «Распутин», «Красная Шапочка», Romeo & Juliet, Satori, «Данте» и многие другие.

В 2018 году Сергей Полунин опубликовал в соцсетях фотографию своей татуировки, на которой изображен президент России Владимир Путин. Артист заявил, что набил этот портрет, чтобы защитить российского президента от негативной энергетики. В августе стало известно, что он набил третью татуировку с Владимиром Путиным.