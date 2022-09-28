Заместителем хокима Ташкентской области по вопросам молодёжной политики, социальному развитию и духовно-просветительской работе назначен Отабек Сабирович Султанбеков. Об этом в среду сообщила пресс-служба областного хокимията.

Отабек Султанбеков родился в 1986 году в Куйичирчикском районе. В 2013 году окончил Национальный университет Узбекистана.

До назначения работал заместителем хокима Куйичирчикского района по вопросам молодёжной политики, социальному развитию и духовно-просветительской работе.