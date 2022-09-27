Следуя концепции «Всё и без надобности посещения банка», Tenge Bank предлагает оформить микрозаймы онлайн в приложении Tenge24.

Для получения кредита необходимо:

Скачать приложение Tenge24. Пройти дистанционно процедуру идентификации. Определить нужную сумму, срок и удобную дату погашения.

Через считанные минуты банк вернется с ответом. При подтверждении клиентом денежные средства будут зачислены на выбранный счет, с которого их можно будет перевести на любую карту Uzcard и Humo, закрепленную в Tenge24.

Желающие подать заявку на кредит могут сделать это в любое время суток. Пока выдача микрозайма осуществляется в рабочее операционное время, но скоро денежные средства можно будет получать и круглосуточно.

«Сумма микрозайма, доступного для получения, зависит от статуса идентификации в Tenge24. Для тех, кто только скачал мобильное приложение и прошел удаленную идентификацию без посещения банка, доступно до 20 млн сумов со сроком погашения до одного года. Те, кто пройдут идентификацию в офисе, могут получить кредит до 50 млн сумов со сроком погашения до двух лет. Кредит доступен каждому со стажем работы от полугода. При этом никаких справок, поручительств, залогов и страховок при подаче заявки для получения микрозайма не требуется», — отметила директор департамента розничного бизнеса АКБ Tenge Bank Мадина Юсупова.

Совсем скоро будет запущено решение по моментальному выпуску карт Mastercard. Сначала это будет выпуск физических карт через сеть картоматов, а далее — виртуальных. Преимущество этих карт — наличие гарантированного кэшбека при покупках и бесплатные переводы как на карту, так и с карты на другие карты Uzcard и Humo.

Скачать мобильное приложение Tenge24 можно по ссылке.

Помимо этого, Tenge Bank совместно с Masterсard проводит акцию «Удачный шопинг», в которой можно выиграть модные смартфоны Samsung Galaxy A73. Для участия в розыгрышах призов, проводимых каждую неделю в прямых эфирах, необходимо совершить покупки картой Masterсard от Tenge Bank от 500 тысяч сумов в течение одного календарного месяца.

Приятный бонус для пользователей карт MasterCard — это гарантированный кэшбек и скидки у партнеров.

Акция продлится до конца 2022 года.

АКБ Tenge Bank — универсальный банк, оказывающий финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов с использованием современных банковских технологий. Банк является дочерним банком АО «Народный банк Казахстана (Halyk Bank).

АО «Народный банк Казахстана» является одной из крупных финансовых групп и одним из ведущих розничных банков в Центральной Азии с широкой базой клиентов и сетью распространения. Банк предлагает полный спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) розничным клиентам, клиентам малого, среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 66.

E-mail: info@tengebank.uz

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