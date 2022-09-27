Хокимият Паркентского района Ташкентской области отреагировал на опубликованные в социальных сетях фотографии детей, которые идут в школу по краю обрыва в селе Чанги.

В сообщении говорится, что на улице Обишир, где проживают дети, имеется 14 домов. Восемь школьников с этой улицы посещают 29-ю школу в селе Хисорак.

Дорога, по которой идут дети, не находится на балансе внутренних дорог района и была построена самими жителями махалли. Из-за обильных дождей весной этого года она была серьёзно повреждена.

«Помимо этой дороги, есть другой безопасный путь. Расстояние от улицы Обишир до школы составляет 1,3 км», — говорится в сообщении хокимията.

Администрация заявила, что дорогу включат в баланс внутренних дорог, будет разработана проектно-сметная документация, а к строительным работам привлекут квалифицированных специалистов.

«Решить проблему, просто засыпав дорогу щебнем, невозможно, в дождливый сезон ситуация повторится», — отметили в хокимияте.

«Ситуация взята под полный контроль хокимията района и начаты проектные работы по строительству. Этот вопрос будет положительно решён к концу 2022 года», — заверили в администрации.