На прошедшем в Самарканде IV открытом чемпионате Центральной Азии по лёгкой атлетике сборная Узбекистана заняла первое место, завоевав 79 медалей — 25 золотых, 27 серебряных и 27 бронзовых медалей. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Федерации лёгкой атлетики Узбекистана.

Второе место заняла сборная Туркменистана — 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали, третье место досталось сборной Кыргызстана — 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Самарканд впервые стал местом проведения Открытого чемпионата Центральной Азии по лёгкой атлетике, где в этом году приняли участие более 300 спортсменов из 11 стран.

Всего в рамках международных соревнований было разыграно 56 комплектов наград по 41 легкоатлетической дисциплине. Участие в соревнованиях дало возможность каждому спортсмену улучшить личные результаты и изменить свою позицию в рейтинговой системе World Athletic.

Шарифа Давронова завоевала золото в тройном прыжке с результатом 13,81 м. На сегодняшний день спортсменка является мировым лидером в двух возрастных категориях U18 и U20.

Лидерство в тройном прыжке среди мужчин также осталось за Узбекистаном — c результатом 15,65 м первое место завоевал Ислам Сибагатуллин.

Новый рекорд Узбекистана в беге на 3000 м с препятствиями в возрастных категориях U18 и U20 установила Дильшода Усманова, пробежав дистанцию за 10:40,43 и улучшив свой предыдущий рекорд на 0,06 секунды.

В прыжках в высоту среди женщин первое место завоевала Барно Сайфуллаева. Она установила личный рекорд, взяв высоту 1,83 м, благодаря чему является лидером в своей возрастной категории U18 на Азиатском континенте.

Среди мужчин в прыжках в высоту первым стал Амир Нагаев с результатом 2,13 м, выполнив норматив мастера спорта.

Проведение IV Открытого чемпионата Центральной Азии по лёгкой атлетике стал подготовкой к предстоящему V чемпионату Азии по лёгкой атлетике среди юношей и девушек U18, который состоится весной 2023 года в Ташкенте.

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