Череда фестивалей продолжается. С 26 сентября по 2 октября хокимият Ташкента запускает фестиваль танцев Tashkent Dance Fest 2022.

В Tashkent Dance Fest 2022 два зажигательных компонента. Первый — с 26 по 28 сентября фестиваль прокатится волной флешмобов по всему городу. В парках и метро, в аэропорту и торгово-развлекательных центрах, на площадях и улицах города внезапно для зрителей зазвучит зажигательная музыка и возникнет танцпол, вовлекающий прохожих и зрителей в танцы. Будет задействовано более 60 локаций, а значит каждый горожанин и гость города сможет поднять настроение, танцуя вместе с друзьями.





Вторая часть Tashkent Dance Fest 2022 — с 29 сентября по 2 октября в Национальном парке пройдет грандиозный конкурс танцевальных команд: отборочные туры, четверть- и полуфинал, а также незабываемый финал. В пяти номинациях конкурса — от национальных до молодежных dance-pop танцев. В числе судей — авторитетное жюри из ближнего зарубежья. Победителей ждут ценные и уникальные призы и награды.

Фестиваль Tashkent Dance Fest 2022 будет сопровождаться выступлениями столичных диджеев и звезд узбекской эстрады.

Партнер фестиваля — торговая марка Pepsi.

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