Узбекистан приветствует решение правительства Дании об открытии почётного консульства в Узбекистане. Об этом на переговорах с министром иностранных дел Дании Йеппе Себастьяном Кофодом на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября сказал глава МИД Узбекистана Владимир Норов.

Министры подчеркнули важность активизации политического диалога путём организации взаимных визитов и практических мероприятий. Они также договорились изучить вопросы организации взаимных визитов заинтересованных ведомств для расширения торговых и инвестиционных связей.

Стороны отметили, что расширению сотрудничества в области образования и науки будет способствовать организация тренингов для студентов и стажировок молодых исследователей из Узбекистана в датских исследовательских институтах.

Было также предложено заключить протокол о сотрудничестве и консультациях между МИДами Узбекистана и Дании

Дания имеет 67 посольств и 16 генеральных консульств за рубежом. В странах Центральной Азии дипломатических представительств нет. За отношения Дании со странами региона отвечает посольство в Москве.