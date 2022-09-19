Девятнадцатилетний водитель, провёзший сотрудника дорожно-патрульной службы на капоте, задержан в Андижане, сообщило УВД Андижанской области. Видеозапись об этом появилась ранее в социальных сетях.

Инцидент произошёл примерно в 22:00 15 сентября на одной из центральных улиц города. Получив по рации сообщение о том, что водитель проигнорировал требование другого инспектора остановиться, сотрудник ДПС приказал молодому человеку остановить машину. Водитель начал движение в сторону инспектора. Тот, не успев отскочить в сторону, повис на капоте.

Водитель резко начал движение, с нарушением Правил дорожного движения совершал опасные манёвры, что запечатлено на видео. Во время резкого поворота инспектор упал на землю и получил раны на руках и ногах. Находившиеся при нём средство связи и жезл сломались.





В видеозаписи УВД водитель признал, что неоднократно не подчинился требованиям сотрудников ДПС. Он назвал причиной отказа остановиться то, что ранее инспектор оформил на него протокол за замену фар, и он боялся, что машину заберут на штрафстоянку. Он добавил, что очень сожалеет о содеянном, извинился перед инспекторами и, обращаясь к сверстникам, попросил их не совершать таких же действий.

В отношении водителя оформлен протокол по статье 194 Кодекса об административной ответственности Узбекистана (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел), машина помещена на штрафстоянку.

Расследование по факту происшествия ведут областное управление Главного управления собственной безопасности МВД и прокуратура города Андижана.