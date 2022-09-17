Ипотека — один из удобных и доступных способов покупки квартиры. Особенно когда первоначальный взнос всего 15%.
В отличие от обычной, ипотека в First Development Group выдается на стадии строительства. А сдача жилых комплексов Parkent Plaza и Riverside запланирована уже в 2022 году.
First Development Group предлагает будущим жителям специальную программу с минимальной предоплатой и комфортным ежемесячным платежом.
Условия на покупку апартаментов в ЖК Parkent Plaza и ЖК Riverside:
- первоначальный взнос — 15%;
- ипотечная ставка — 17%;
- максимальный срок ипотеки — 20 лет.
Условия на покупку апартаментов в ЖК Manhattan:
- первоначальный взнос — 25%;
- ипотечная ставка — 17%;
- максимальный срок ипотеки — 15 лет.
Будущие жильцы, приобретая квартиру в ипотеку в жилых комплексах First Development Group, получат следующие привилегии:
- оформление документов в течение трех часов: вам ничего не надо делать, профессиональные менеджеры FDG все сделают сами, достаточно лишь предоставить паспорт;
- доступны все действующие скидки и акции FDG;
- будущая квартира находится в удобной локации, рядом расположены школы, детские сады, парки;
- комфортные планировочные решения, разработанные с учетом интересов жителей жилых комплексов FDG;
- виды из окна на горы в ЖК Parkent Plaza, на Central Park (бывш. Тельмана) — в ЖК Manhattan, на набережную канала Карасу — в ЖК Riverside.
Команда FDG будет рада видеть вас в своих офисах продаж.
Телефон: (+998) 78−150−55−11.
Сайты: fdg.uz
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