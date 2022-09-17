Ипотека — один из удобных и доступных способов покупки квартиры. Особенно когда первоначальный взнос всего 15%.

В отличие от обычной, ипотека в First Development Group выдается на стадии строительства. А сдача жилых комплексов Parkent Plaza и Riverside запланирована уже в 2022 году.





First Development Group предлагает будущим жителям специальную программу с минимальной предоплатой и комфортным ежемесячным платежом.

Условия на покупку апартаментов в ЖК Parkent Plaza и ЖК Riverside:

первоначальный взнос — 15%;

ипотечная ставка — 17%;

максимальный срок ипотеки — 20 лет.

Условия на покупку апартаментов в ЖК Manhattan:

первоначальный взнос — 25%;

ипотечная ставка — 17%;

максимальный срок ипотеки — 15 лет.





Будущие жильцы, приобретая квартиру в ипотеку в жилых комплексах First Development Group, получат следующие привилегии:

оформление документов в течение трех часов: вам ничего не надо делать, профессиональные менеджеры FDG все сделают сами, достаточно лишь предоставить паспорт;

доступны все действующие скидки и акции FDG;

будущая квартира находится в удобной локации, рядом расположены школы, детские сады, парки;

комфортные планировочные решения, разработанные с учетом интересов жителей жилых комплексов FDG;

виды из окна на горы в ЖК Parkent Plaza, на Central Park (бывш. Тельмана) — в ЖК Manhattan, на набережную канала Карасу — в ЖК Riverside.





Команда FDG будет рада видеть вас в своих офисах продаж.

Телефон: (+998) 78−150−55−11.

Сайты: fdg.uz

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