В преддверии XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути» в малом павильоне «Узбекфильма» проходит деловая программа фестиваля, в рамках которой был подписан ряд меморандумов.

«В новом Узбекистане кинематограф сегодня развивается быстрыми темпами, создаются новые возможности для международного сотрудничества. Все это стало возможным благодаря проводимой политике президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Что касается деловой программы фестиваля, мы хотим создать бизнес-площадку, которая даст мощный толчок к созданию совместных проектов. Мы провели переговоры с российской делегацией и уже имеем проекты, которые обещают дать результаты в ближайшие два года. Сегодня, 14 сентября, в преддверии церемонии открытия XIV Ташкентского международного кинофестиваля хотим создать непринужденную обстановку для общения между участниками. Что касается проектов Узбекистана, мы планируем подписать меморандумы с рядом стран завтра — 15 сентября. Церемония открытия будет необычная. Мы хотим на красной дорожке видеть делегации и кинопроекты», — отметил на открытии деловой программы генеральный директор XIV Ташкентского международного кинофестиваля Фирдавс Абдухаликов.

Первый меморандум о сотрудничестве был подписан между Агентством кинематографии Узбекистана и организацией «Роскино».

«Подписание меморандума между нашими странами — это своего рода квинтэссенция проделанной работы. Сегодня между нашими организациями сформирован целый перечень мероприятий, по которым будет проводиться системная работа. Это ко-продукция, образовательная программа. В этом году мы запустили новый проект, под названием „Академия Роскино“. Он нацелен на обучение специалистов отрасли по межстрановому взаимодействию. Думаю, что у нас появится постоянно действующая комиссия, которая на регулярной основе будет отслеживать результаты достижения целей», — отметила глава «Роскино» Инна Шалыто.





Директор санкт -петербургской киностудии документальных фильмов «Лендок» Алексей Тельнов при подписании меморандума с Агентством кинематографии Узбекистана рассказал о создании документального фильма «Мечеть». Этот фильм — расследование и попытка через самых разных людей и их свидетельства узнать и увидеть наследие эмиров Саид Абдулахад-хан и Сейида Алим-хана в Петербурге. Это люди, которые навсегда связали северную столицу и Бухару.

«Что касается нашего нового проекта, в честь которого подписываем меморандум — это документальный фильм „Мечеть“. Он повествует о строительстве мечети в Санкт-Петербурге. Кто был в нашем городе, знает, что мечеть видна со всех сторон города. История ее строительства потрясает. Ее возводили силами мусульман всех стран. Наша задача — сделать большую картину. И через нее показать, что Петербург — не просто место, где есть мечеть, а это родной дом для мусульман из всех стран, с которыми мы дружим и которые посещаем», — отметил Алексей Тельнов.

На полях деловой программы также был подписан меморандум между Агентством кинематографии Узбекистана и российской киностудией Mars Media о создании художественного фильма, рассказывающем о землетрясении, которое произошло в Ташкенте в апреле 1966 году.

«Подписание меморандума — это важный шаг в развитии нашего партнерства в сфере кинематографии, производстве совместных проектов. В этом году мы участвуем только в деловом форуме, но надеемся, что в скором будущем будем участвовать в конкурсах и других программах кинофестиваля», — отметила исполнительный директор Mars Media Юлия Иванова.

Меморандум о совместном сотрудничестве также был подписан между Кыргызстаном и Узбекистаном. Мукталы Бектеналиев, директор департамента кинематографии при министерстве культуры, туризма, спорта и молодежной политики Республики Кыргызстан подчеркнул, что рад не только вновь принять участие в рамках такого масштабного кинофестиваля, но и началу совместного сотрудничества, в рамках которого будет снят приключенческий фильм «Однажды в Самарканде».

Всего было подписано четыре меморандума. В День кино в Узбекистане будут подписаны порядка 30 документов более чем с 10 странами.

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