Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 сентября провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, находящимся с визитом в Самарканде для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

Шахбаз Шариф высказал слова благодарности Узбекистану за оказанную ранее гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений в Пакистане. Он подтвердил заинтересованность пакистанской стороны в укреплении многопланового стратегического партнерства с Узбекистаном.





Лидеры рассмотрели весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-транзитной сферах.

Было выражено удовлетворение ростом показателей взаимной торговли. В прошлом году они выросли на 47%, с начала года — ещё на 10%. Число совместных предприятий достигло 200.





Отдельное внимание уделено вопросам расширения сотрудничества в области транспорта и логистики. Особо подчеркнута важность ускорения реализации проекта Трансафганской железной дороги, устранения торговых барьеров и создания благоприятных условий для взаимных поставок товаров.

Обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки.