Масштабная набережная Seoul Mun возводится на берегу канала Бурджар в центре Ташкента. На более 40 тысячах кв. м вдоль воды располагаются три уровня коммерческих помещений, благоустроенные общественные пространства и прогулочные аллеи.

На сегодняшний день строительство южного берега на завершающей стадии. Активно ведутся работы по отделке лестничных пролетов, монтажу лифтового оборудования, зачистке прогулочной зоны вдоль берега на первом уровне.

Также продолжается монтаж оборудования для музыкального фонтана, который станет ярким украшением и центром притяжения торгово-досугового центра. Для работы над фонтаном привлечены специалисты из Китая. Пешеходная зона на южном берегу благоустроена, завершены работы по монтажу уличного освещения, установлены ограждения, покрытие из бетона и брусчатки также завершены.





Ведется работа над каркасом маяка, высота которого более 38 м. Также два берега Seoul Mun будет соединять система мостов.

Строительство проекта набережной — это уникальный прецедент реализации объекта высотного объекта вдоль воды подобного масштаба и сложности. На текущий момент результаты работы большой международной команды наглядно отражены.

Проект стремительным темпом приближается к запуску, поэтому компания Dream City Development предлагает не упускать возможность и подобрать варианты помещений в офисе продаж.

Также специалисты арендного подразделения подберут варианты для аренды или помогут реализовывать успешно стабильный и долгосрочный арендный бизнес на уникальной набережной в центре Ташкента.





Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

На правах рекламы.