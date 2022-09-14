В 2022 году бренд Pepsi в очередной раз одержал победу в ежегодной «Битве вкусов» — Pepsi Taste Challenge, в честь которой был организован яркий праздник музыки, друзей и вкуса.

Масштабный фестиваль Pepsi Music Fest стартовал 9 сентября на открытой площадке отеля Hyatt с привлечением известных артистов и диджеев. Он стал одним из самых ярких музыкальных мероприятий года с развлекательной программой и подарками. Мероприятий подобного масштаба и качества исполнения в Ташкенте действительно мало, особенно учитывая тот факт, что Pepsi Music Fest является бесплатным.





Открытие фестиваля

Вечер начался с приветствия ведущих, в том числе специального гостя — чемпиона Высшей лиги КВН, лидера команды Азия MIX Эльдияра Кененсарова. Также шоураннерами в течение фестиваля выступали Даврон Кабулов и Жахонгир Хожаев.

Гостей на фесте с каждым днем становилось все больше, музыка сопровождалась весельем и танцами на площадке опен-эйра. Разбавляли программу фестиваля также и выступления танцевальных коллективов.





Посетить Pepsi Music Fest определенно стоило уже ради всей атмосферы праздника и общего движения, а также звездного лайнапа. На этот раз в формате одного события было заявлено не одна, а целых три селебрити международного масштаба — Gayazov$ Brother$, Minelli и HammAli & Navai.

На основном разогреве выступил также специальный гость — Abbbose, амбассадор рекламной кампании Pepsi Taste Challenge 2022.





Гости феста прониклись живым музыкальным вайбом от диджеев DJ King Macarella, DJ Sam, DJ Frost, DJ Safronov, DJ Pashkov и DJ Gerа, почти все танцевали и пространство освещали яркие и неподдельные эмоции. В качестве финального разогрева организаторы приготовили для зрителей еще один сюрприз: красочное fire-show, завораживающее своим изяществом и динамикой.





Десятки тысяч людей в течение этих трех дней танцевали и громко подпевали вместе с исполнителями.

Это было настоящее шоу: красочное, непередаваемое и профессионально созданное брендом Pepsi для такого большого числа людей.





Интертеймент на фестивале

Кроме непередаваемой музыкальной атмосферы, на всей территории фестиваля было много запоминающихся сюрпризов от Pepsi и Lays: пространство эргономично было разделено на зоны для активностей и отдыха. Можно было спеть в караоке и сыграть на барабанах, как настоящая поп-звезда, отдохнуть на бинбэгах, потанцевать с большими кэнами Pepsi и конечно подкрепиться — получить Lays. А идей для фото гости фестиваля получили столько, что в этот день было сделано и опубликовано рекордное количество фотографий в более чем 10 фотозонах.





Музыкальный фестиваль Pepsi стал завершающим мероприятием летней кампании Pepsi Taste Challenge. Но организаторы не планируют останавливаться на этом, и впереди гостей и жителей Ташкента ждут атмосферные и грандиозные ивенты от Pepsi.

Следить за новостями Pepsi и быть в курсе событий можно в Instagram: @pepsi_uzbekistan.

На правах рекламы.