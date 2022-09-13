Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев избран заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана на открывшемся во вторник 32-м пленарном заседании верхней палаты парламента. Об этом сообщила пресс-служба Сената.

Предыдущий глава парламента Каракалпакстана Мурат Камалов, в конце августа покинувший пост, освобождён от должности заместителя председателя Сената.

Представитель Каракалпакстана должен быть одним из заместителей председателя Сената согласно закону о Сенате. Он входит в кенгаш (совет) Сената.

На прошлой неделе Aманбай Орынбаев был избран членом Сената на голосовании в Нукусе. 21 августа он был избран депутатом парламента Каракалпакстана. Ранее работал главой МВД Каракалпакстана. После волнений в республике в начале июля был назначен первым заместителем председателя Совета министров.