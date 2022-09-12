Компания Samsung выводит на узбекистанский рынок линейку бытовой техники BESPOKE. Ее главное отличие — возможность кастомизировать холодильник в любой момент. Например, когда хочется чего-то нового или нужно полностью обновить дизайн кухонного помещения. Чтобы изменить внешний вид холодильника, достаточно просто докупить дверную панель.

На выбор представлено три материала: матовое стекло, глянец и металл. Цветовую палитру формируют спокойные оттенки — от благородного бургунди и классического синего до пудрово-розового и атласно-бежевого. С ними владельцы могут с легкостью подобрать оптимальный вариант как для светлых, так и темных интерьеров.





Не только красота, но и функциональность

В настоящий момент линейка BESPOKE представлена в Узбекистане однодверными холодильником и морозильником. Эти модели отличаются не только минималистичным дизайном и безупречной отделкой, но и техническими характеристиками, способными сделать жизнь в разы комфортнее.

Какие технологии применяются в модельном ряде BESPOKE:

All Around Cooling. Благодаря равномерному охлаждению в каждом отделении холодильника и постоянному контролю температуры продукты дольше остаются свежими. No Frost. Больше никакой наледи на внутренних стенках холодильника. В каждом уголке камеры поддерживается одна и та же температура. Данная функция избавляет от необходимости проводить регулярную разморозку. Metal Cooling. Частое открывание и закрывание дверей холодильника больше не проблема. Удерживать прохладу помогает охлаждающая панель из металла. Power Freeze. За счет быстрого потока холодного воздуха можно в считанные минуты заморозить продукты, довести до готовности лед или мороженое.





Отдельно стоит выделить инверторный компрессор, который имеет семь уровней охлаждения и автоматически адаптирует свой ресурс в зависимости от требуемой температуры. Это помогает более рационально использовать электроэнергию, снижать исходящий шум и предотвращать износ деталей.

Узнать больше о возможностях модельного рядаBESPOKE можно на официальном сайте Samsung.

Сайт: samsung.uz

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