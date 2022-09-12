До 20 сентября включительно в ЖК Parkwood вместе со скидкой покупателям предлагается беспроцентная рассрочка до конца года.


Вид с балкона Loft блока C

Будущие жители могут приобрести квартиру с предчистовой отделкой, приступить к ремонту и заселиться до конца 2022 года.


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Помимо скидки 18% без условия полной оплаты, будущий житель получит:

  • дом в центре города на второй линии от главной дороги без шума и пыли;
  • приватный двор-сад площадью 8000 кв. м на уровне 4 м от земли;
  • двухуровневый паркинг на 400 машино-мест;
  • два лифта в каждом подъезде;
  • панорамное остекление и озелененный балкон в каждой квартире;
  • предчистовую отделку с возведением перегородок за счет застройщика;
  • центральное кондиционирование в каждой квартире;
  • входную группу в каждом доме площадью 60 кв. м;
  • возможность заказать ремонт от застройщика.

Телефон: (+998) 93−501−55−55.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Мироншах.
Ориентиры: Мирабадский базар, супермаркет Makro, магазин Erkatoy и посольство России.

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