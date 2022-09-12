До 20 сентября включительно в ЖК Parkwood вместе со скидкой покупателям предлагается беспроцентная рассрочка до конца года.
Вид с балкона Loft блока C
Будущие жители могут приобрести квартиру с предчистовой отделкой, приступить к ремонту и заселиться до конца 2022 года.
Лифт бренда Kone грузоподъемностью 1,6 т
Помимо скидки 18% без условия полной оплаты, будущий житель получит:
- дом в центре города на второй линии от главной дороги без шума и пыли;
- приватный двор-сад площадью 8000 кв. м на уровне 4 м от земли;
- двухуровневый паркинг на 400 машино-мест;
- два лифта в каждом подъезде;
- панорамное остекление и озелененный балкон в каждой квартире;
- предчистовую отделку с возведением перегородок за счет застройщика;
- центральное кондиционирование в каждой квартире;
- входную группу в каждом доме площадью 60 кв. м;
- возможность заказать ремонт от застройщика.
Телефон: (+998) 93−501−55−55.
Адрес: Мирабадский р-н, ул. Мироншах.
Ориентиры: Мирабадский базар, супермаркет Makro, магазин Erkatoy и посольство России.
Instagram: @novastroyuz
Telegram: t.me/NovastroyUz
Сайт: novastroy.uz
Онлайн-консультация: taplink.cc/novastroyuz
На правах рекламы.