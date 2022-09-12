В понедельник днем по Узбекистану сохранится относительно прохладная погода с температурой около +23…+28 градусов, что обусловлено вторжением холодного антициклона с районов Поволжья, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По республике ожидается сухая погода, лишь по областям Ферганской долины и в горных районах страны пройдут небольшие дожди, в высокогорьях местами возможен переход дождя в снег.

Местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 15−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Ночью и утром 13 сентября по республике ещё сохранится влияние холодного антициклона, температура воздуха составит +10…+13 градусов. Днем антициклон начнет отступать, и воздух прогреется воздух до +28…+30 градусов.

С 14 сентября и до конца рабочей недели ожидается преобладание сухой и теплой погоды. В ночные часы температура воздуха будет в пределах +12…+17 градусов, днем — +29…+34.