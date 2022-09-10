Посол Финляндии по особым поручениям в Центральной Азии Илкка Райсанен и постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве в поддержку совместной работы ПРООН и правительства Узбекистана по укреплению верховенства закона и защиты прав человека.

Как сообщила пресс-служба представительства ПРООН, совместно с национальными партнёрами будет разработан новый трёхлетний проект по улучшению доступа к правосудию с уделением особого внимания наиболее уязвимым слоям населения.

Проект, на который правительство Финляндии выделило 1,5 млн евро, будет реализовываться при участии как государственных органов, так и представителей гражданского общества, адвокатских ассоциаций, юридического научного сообщества и других заинтересованных сторон с акцентом на три ключевых приоритета:

расширение доступа к правосудию для наиболее уязвимых граждан за счёт расширения бесплатной юридической помощи, как первичной, так и вторичной, путём поддержки центров бесплатной юридической помощи и имплементации новой редакции закона «О бесплатной юридической помощи»;

развитие потенциала центрального аппарата и региональных подразделений омбудсмана по поощрению и защите прав наиболее уязвимых групп;

укрепление потенциала гражданского общества в продвижении доступа к правосудию и культуры уважения к правам человека.

«Сейчас, на начальном этапе трансформации в „Новый Узбекистан“, самое время активизировать усилия по обеспечению прав наиболее уязвимых групп в стране, которые подвергаются наибольшему риску, поскольку часто сталкиваются с барьерами в их реализации в силу разных причин, среди которых может быть слабая правовая осведомлённость, удалённость районов, высокая стоимость юридических услуг и другие», — отметили в ПРООН.