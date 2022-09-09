Управление по экологии и охране окружающей среды Самаркандской области опубликовало результаты изучения ситуацию с утечкой нефтепродуктов в канал Даргом в Самаркандском районе. Видео об этом ранее распространилось в социальных сетях.

Как сообщила пресс-служба управления, утечка нефтепродуктов (печного топлива) произошла из хранилища сжиженного газа предприятия Nurshod Universal Savdo. Топливо в объёме 1 тонны скопилось в рельефе местности, а затем через полиэтиленовую трубу было слито в канал Даргом. Объем загрязненной почвы на территории предприятия составил 86,4 кубометров.

Рабочая группа Госкомэкологии оценила ущерб, нанесенный природе, в сумму свыше 1,2 млрд сумов.





В ходе изучения было установлено, что предприятие первой категории опасности (согласно постановлению Кабинета министров №541 от 7 сентября 2020 года), работало без экологических нормативных документов.

На предприятие наложен административный штраф согласно части 4 статьи 65 (порча сельскохозяйственных земель, загрязнение их производственными отходами) Кодекса об административной ответственности.

Сейчас готовится иск для подачи в экономический суд о прекращении деятельности предприятия и взыскании с него компенсации за загрязнение окружающей среды и выброс отходов.