В социальных сетях распространилось видео со следами масляных отходов в канале Даргом, протекающем через Самаркандский район.





В Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды Узбекистана было сформировано шесть рабочих групп под руководством заместителя председателя Жусипбека Казбекова и главы Управления экологии Самаркандской области Х. Окбутаева. Они в течение пяти часов изучали канал и его берега. В результате выяснилось, что отработанные технические масла в канал сливает предприятие «Нуршод универсал савдо».

«Предприятие спешно засыпало остатки отработанного масла землёй, чтобы скрыть свою вину и уничтожить следы», — говорится в сообщении комитета.





По данным Управления экологии, с жалобами также выступили дехкане и фермеры, работающие рядом с предприятием, которое наносит ущерб их хозяйству.

Экологи оформили документы для принятия мер в соответствии с законодательством, а также взяли пробы воды и почвы с территории предприятия и его окрестностей для лабораторного анализа.





Согласно данные ЕГРПО, компания Nurshod Universal Savdo зарегистрирована в июле 2015 года. Основной вид деятельности — розничная торговля в специализированных магазинах моторным топливом. Учредителем и руководителем предприятия указан Бахтиёр Хикматиллаевич Жумаев. Он также владеет долями в компаниях Bulungur Gaz Oil (розничная торговля в специализированных магазинах моторным топливом) и Gulobod Neftni Qayta Ishlash (производство продуктов нефтепереработки).