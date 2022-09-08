Введен новый порядок получения лицензионного листа на пассажирские перевозки на автомобиле, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Напомним, с 1 сентября до конца 2024 года физическим лицам разрешено оказывать услуги по перевозке пассажиров в качестве самозанятых на легковых автомобилях. Эта деятельность включена в перечень видов работ самозанятых.

Прежде всего, водитель должен зарегестрироваться через Единый интерактивный портал государственных услуг (my.gov.uz) в качестве самозанятого лица дистанционно или с выездом в территориальный отдел Государственной налоговой инспекции. Регистрация и получение сертификата бесплатны.

Затем водителю нужно оплатить государственную пошлину в размере 300 тысяч сумов на 1 год для получения лицензионного листа на пассажирские перевозки на автомобиле через my.gov.uz или в центре государственных услуг. При подаче заявки через my.gov.uz применяется 10-процентная скидка, то есть оплатить нужно будет всего 270 тысяч сумов.

Водитель, зарегистрированный в качестве самозанятого лица и желающий иметь официальный стаж работы, может добровольно уплатить социальный налог в размере 300 тысяч сумов на 1 год.