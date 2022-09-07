Государственная комиссия по приёму в высшие образовательные учреждения Узбекистана обновила требования для обучения по дифференцированному платному контракту («суперконтракту»), сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Согласно решению, если абитуриент не смог поступить в вуз по первому направлению, но поступил по 2-, 3-, 4- или 5-му направлению, то он по своему желанию может обучаться по первому направлению на основе «суперконтракта».

Это исключение не распространяется на 2-, 3- или 4-е направления, т. е. абитуриент, зачисленный на 5-е направление, не может поступить в вуз по «суперконтракту» по 2-му или 4-му направлению — только по первому.

Кроме того, абитуриентам, которые не смогли поступить в вуз ни по одному из пяти направлений, разрешается выбрать одно направлений и обучаться по «суперконтракту».

Минвуз ранее сообщал о снижении на 10% размеров «суперконтрактов» в государственных вузах (таблица с ценами). Напомним, дифференцированный платный контракт выплачивается только за первый год обучения.