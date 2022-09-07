В среду вечером в ресторане Brasserie на улице Шахрисабзской в центре Ташкента произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило около 17:30, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

На место происшествия было направлено четыре пожарно-спасательных экипажа, они прибыли в 17:40. В 17:51 пожар был потушен, отмечается в сообщении.

Огонь повредил примерно 50 кв. м потолка и крыши в кухне ресторана. Пожарные не дали огню распространиться на 200 кв. м здания заведения.

Пострадавших в результате пожара нет. Сейчас ведётся расследование причин возгорания, отметили в МЧС,