С 25 августа по 31 августа в спортивном комплексе Bishkek Arena проходил международный турнир — Кубок президента Кыргызстана по хоккею среди детско-юношеских команд. Главным организатором турнира выступила вице-президент Федерации хоккея Кыргызстана Асель Абдыгулова.





Соревнования проходили в трех возрастных категориях — U-10, U-12 и U-14. В турнире принимали участие команды из Кыргызстана, США, Латвии, Эстонии, Турции, Румынии, Казахстана и Узбекистана. Команда хоккейного клуба «Семург» участвовала в возрастной категории U-12.

28 августа на городском катке в Бишкеке состоялось торжественное открытие и подписание меморандума между всеми хоккейными представителями стран-участниц.





При поддержке президента Кыргызстана Садыра Жапарова турниру дан высокий статус Кубка президента Кыргызстана.

Хоккейная команда «Семург» играла достойно несмотря на участие опытных команд. За эти дни было сыграно шесть игр. В игре с хоккейными клубами Rakhimzhan (Казахстан) и Liepaja (Латвия) узбекская команда одержала победу и в общей турнирной таблице заняла пятое место.





«Золото» взяла узбекистанская хоккейная команда Tashkent Select, играющая в возрастной категории U-14. В сложном матче против клуба принимающей страны Lokomotiv Kyrgyzstan команда одержала уверенную победу со счетом 7:1. Лучшим игроком в этом матче оказался хоккеист Данил Касьянов. В итоге за весь турнир Tashkent Select заработал 11 очков, что и привело его к победе.

Игры проходили в дружеской обстановке, но накал страстей был не по-детски сильным. Было много болевых моментов: ребята сталкивались, падали, а шайбы летели с такой скоростью, что вратарю команды «Семург» врачи оказывали необходимую первую помощь прямо на арене.





После матчей в торжественной обстановке проходили церемонии награждения. Молодые узбекские хоккеисты «Семурга» были признаны лучшими по итогам проведенных игр — Владислав Московцев, Тигран Свазян, Александр Ким и Эмиль Мустафин. Лучшим вратарем одного из матчей стал Арсланбек Бухарбаев.

Хоккейная команда «Семург» выражает огромную благодарность Федерации хоккея Узбекистана за предоставленную возможность и поддержку в участии в международном турнире Кубка президента Кыргызстана.

На правах рекламы.