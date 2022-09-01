В четверг, 1 сентября в 21:00 состоится праздничный салют в парке «Новый Узбекистан» в честь 31-й годовщины независимости Узбекистана.

В связи с этим с 19:00 до 00:00 будет временно ограничено движение автотранспорта по улицам Янги Узбекистон, Махтумкули, Табаррук и Чолпон, сообщили в ГУВД столицы.

Ведомство рекомендует использовать объездные пути.

В компании «Тошшахартрансхизмат» сообщили, что гости столицы, посещающие данное мероприятие, могут воспользоваться автобусными маршрутами 106, 151 и 190 до парка «Новый Узбекистан», закрепленные к филиалу 5-го автобусного парка предприятия. Эти автобусы будут обслуживать граждан до 23:00.