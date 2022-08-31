Торги валютной парой «узбекский сум — российский рубль» (UZS/RUB) начинаются на валютном рынке Московской биржи с 12 сентября, сообщила пресс-служба биржи.

«Новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов — физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности, а также станет дополнительным стимулом к развитию расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран», — говорится в сообщении.

Валютная пара «узбекский сум — российский рубль» будет торговаться на спот-рынке с расчетами «сегодня» и «завтра». Участникам торгов и их клиентам также будут доступны сделки своп овернайт, уточняет Московская биржа.

Напомним, о планах торговли на Мосбирже с узбекским сумом стало известно в мае. На это решение, как отмечалось тогда, повлияли западные санкции, снижение объёмов торгов долларом и меры валютного контроля в России.

Ранее российские СМИ писали, что «Россия превратилась в обменник для валютных спекулянтов из Узбекистана». По их данным, узбекистанцы на рубли покупают узбекские сумы, затем меняют их на доллары, привозят в РФ и снова меняют на рубли. Прибыль от подобных операций может составлять до 6% всего за несколько дней.