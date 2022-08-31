Мобильный оператор Mobiuz продолжает радовать своих абонентов и население технологическими успехами. Ведь цель компании — быть в числе первых во внедрении передовых решений.

5G от Mobiuz действует для коммерческого использования сразу в восьми локациях пяти районов Ташкента. Тем самым компания на момент запуска становится оператором с широким покрытием столицы Узбекистана сетью пятого поколения.

5G доступен в следующих локациях:

Мирабадский р-н, окрестности станции метро «Ойбек», а также ТРЦ Poxtaxt;

Мирзо-Улугбекский р-н, окрестности отеля Le Grand Plaza (бывш. «Тата»);

Юнусабадский р-н, территория центрального офиса Mobiuz, а также окрестности бизнес-центра Poxtaxt;

Шайхантахурский р-н, территория торгового центра Fleshka (бывш. «Малика»);

Чиланзарский р-н, территория рынка Chilonzor buyum bozori (бывш. «Абу Сахий») и окрестности Ташкентского государственного экономического университета, около Tashkent City.

Уже в ближайший месяц планируется внедрение 5G еще в нескольких локациях в Ташкенте.

Для подключения услуги «Доступ к 5G» абонентам необходимо набрать USSD-команду *223*1# в зонах действия сети. Сеть будет работать только на тех устройствах, которые поддерживают технологию 5G и имеют разрешенный доступ со стороны разработчика программного обеспечения устройства.

Возможностями сети пятого поколения можно пользоваться двумя способами:

С подключением специального 5G-пакета на 50 000 Мб за 75 тысяч сумов (*225*50000#). В данном случае скорость мобильного интернета составит до 1 Гбит/с. Без подключения специального пакета скорость мобильного интернета составит до 300 Мбит/с.

«Базовые станции 5G в Ташкенте были установлены еще год назад. Тестовый запуск состоялся 1 декабря 2021 года в честь семилетия компании. Затем осуществлялась необходимая подготовка к полноценному внедрению в коммерческую эксплуатацию. Оно проходит в наиболее актуальное время, когда число абонентских устройств с поддержкой 5G достигло необходимого количества. Запуск 5G — один из ключевых шагов в развитии мобильного оператора Mobiuz и яркий пример осуществляемой работы в рамках реализации инвестиционного проекта с партнерами из Китайской Народной Республики. В дальнейшем наша сеть пятого поколения будет существенно расширяться и охватывать новые зоны", — отметил заместитель генерального директора Mobiuz по технике и IТ Абдурахмон Абдурахманов.

В данном видео можно посмотреть ход строительства и тестирования сети 5G.

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