Генеральная прокуратура Узбекистана приняла решение отпустить 24 задержанных в ходе событий 1−2 июля в Каракалпакстане под поручительство общественности, об этом сообщила пресс-служба омбудсмана.
Решение было принято на основании предложения парламентской комиссии по расследованию событий и по просьбе Жокаргы Кенеса республики.
Мера пресечения в отношении этих подозреваемых «на основе принципа гуманизма» изменена с заключения под стражу на домашний арест с общественным контролем, говорится в сообщении.
«При принятии решения учтены раскаяние подозреваемых, наличие у них несовершеннолетних детей, сложное положение в семьях, в том числе тот факт, что некоторые задержанные являются единственным кормильцем в семье», — отмечается в сообщении.
При этом не уточняется, в совершении каких нарушений или преступлений подозреваются эти граждане и в чем они раскаиваются.
В сообщении отмечается, что следственные действия по «всестороннему, глубокому и объективному расследованию» событий продолжаются.
Динара
Однозначно, вины нет никакой у этих людей. У нас убийцам и насильникам такие смешные сроки дают. А тут невинным людям, которые вышли на мирный протест реальные сроки влипиои, из за того, что их не услышали дают такие сроки. Конечно, их обязаны были отпустить. Господи, куда мир катится. Келажаги буюк давлат, яп янги Узбекистон!
Kuat Bek
Хорошая и оптимистичная новость. Спасибо. По моему мнению было бы компромиссом для всех, если президент помилует всех. Иначе остаются незакрытыми некоторые вопросы. Например, непосредственные виновники протеста которые приняли решения для поправки ст. 70-75 не понесли наказания.