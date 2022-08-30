Генеральная прокуратура Узбекистана приняла решение отпустить 24 задержанных в ходе событий 1−2 июля в Каракалпакстане под поручительство общественности, об этом сообщила пресс-служба омбудсмана.

Решение было принято на основании предложения парламентской комиссии по расследованию событий и по просьбе Жокаргы Кенеса республики.

Мера пресечения в отношении этих подозреваемых «на основе принципа гуманизма» изменена с заключения под стражу на домашний арест с общественным контролем, говорится в сообщении.





«При принятии решения учтены раскаяние подозреваемых, наличие у них несовершеннолетних детей, сложное положение в семьях, в том числе тот факт, что некоторые задержанные являются единственным кормильцем в семье», — отмечается в сообщении.

При этом не уточняется, в совершении каких нарушений или преступлений подозреваются эти граждане и в чем они раскаиваются.

В сообщении отмечается, что следственные действия по «всестороннему, глубокому и объективному расследованию» событий продолжаются.