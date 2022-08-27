Лепёшка с картофелем и сыром на сковороде
Рецепт вкусных и пышных лепёшек с картофелем и сыром на сковороде.
Ленивые пирожки с сыром и зеленью
Тесто на эти пирожки делается из творога и рисовой муки, начинку можно использовать любую.
Погача по-турецки с сыром
Погачу в Турции обычно подают на завтрак или к ланчу. Для начинки подойдёт как твёрдый сыр, так и любой рассольный, вроде брынзы.
Сырно-творожный киш
Сырно-творожный пирог на нежном песочном тесте можно подавать как в тёплом, так и в холодном виде.
Хачапури с сыром на сковороде
Быстрый вариант традиционного блюда грузинской кухни — хачапури с сыром на сковороде.
«Улитки» из слоёного теста с сыром и зеленью
«Улитки» можно начинить мясным обжаренным фаршем, яйцом с луком, картофельным пюре, курицей с рисом или шпинатом с фетой.
Слойки с сыром, шпинатом и яйцом
Слойки с сыром и яйцом — отличная выпечка, которая подходит для завтраков и перекусов.
Слойки с курицей и сыром
Ещё один вариант вариант слоек — с курицей и сыром.