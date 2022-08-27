Лепёшка с картофелем и сыром на сковороде





Рецепт вкусных и пышных лепёшек с картофелем и сыром на сковороде.

Ленивые пирожки с сыром и зеленью





Тесто на эти пирожки делается из творога и рисовой муки, начинку можно использовать любую.

Погача по-турецки с сыром





Погачу в Турции обычно подают на завтрак или к ланчу. Для начинки подойдёт как твёрдый сыр, так и любой рассольный, вроде брынзы.

Сырно-творожный киш





Сырно-творожный пирог на нежном песочном тесте можно подавать как в тёплом, так и в холодном виде.

Хачапури с сыром на сковороде





Быстрый вариант традиционного блюда грузинской кухни — хачапури с сыром на сковороде.

«Улитки» из слоёного теста с сыром и зеленью





«Улитки» можно начинить мясным обжаренным фаршем, яйцом с луком, картофельным пюре, курицей с рисом или шпинатом с фетой.

Слойки с сыром, шпинатом и яйцом





Слойки с сыром и яйцом — отличная выпечка, которая подходит для завтраков и перекусов.

Слойки с курицей и сыром





Ещё один вариант вариант слоек — с курицей и сыром.