27 августа состоялось торжественное открытие нового магазина Texnomart на улице Паркент, в Яшнабадском районе.
Покупатели, посетившие магазин, получили скидку до 50% на бытовую технику, электронику, смартфоны, телевизоры и компьютерную технику. 27 и 28 августа в этом филиале действуют скидки до 50% на всю технику.
Также покупатели могут совершать покупки в магазине на условиях наличной оплаты и в рассрочку.
Подробности можно получить по телефону: (+998) 71−209−99−44.
Адрес магазина: Яшнабадский район, улица Паркент, 79.
Ориентир: АЗС «Узбекнефтегаз», Паркентский рынок.
Facebook: fb.com/texnomart
Instagram: @texnomart
Telegram: t.me/texnomart
Cайт: texnomart.uz
На правах рекламы.