27 августа состоялось торжественное открытие нового магазина Texnomart на улице Паркент, в Яшнабадском районе.





Покупатели, посетившие магазин, получили скидку до 50% на бытовую технику, электронику, смартфоны, телевизоры и компьютерную технику. 27 и 28 августа в этом филиале действуют скидки до 50% на всю технику.





Также покупатели могут совершать покупки в магазине на условиях наличной оплаты и в рассрочку.





Подробности можно получить по телефону: (+998) 71−209−99−44.

Адрес магазина: Яшнабадский район, улица Паркент, 79.

Ориентир: АЗС «Узбекнефтегаз», Паркентский рынок.

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Cайт: texnomart.uz

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