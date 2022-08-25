Покупка золота — стабильный вариант инвестиции, который помогает уберечь денежные средства от инфляции, девальвации и утраты покупательной способности.
АКБ «Капиталбанк» дает возможность приобрести золотые слитки весом от 5 до 50 гр, а также золотые монеты, посвященные 580-летию со дня рождения Алишера Навои.
Золотые слитки
Для покупки предоставляются слитки из чистого золота 999,9-й пробы весом 5, 10, 20 и 50 гр в специальной защитной упаковке. Упаковка золотых слитков служит сертификатом и имеет собственный серийный номер.
Ежедневная стоимость золотых слитков устанавливается Центральным банком Узбекистана (ЦБ):
- 5 гр — 3 220 000 сумов;
- 10 гр — 6 440 000 сумов;
- 20 грамм — 12 880 000 сумов;
- 50 грамм — 32 199 000 сумов.
Цены актуальны на 25 августа 2022 года. Цены могут быть пересмотрены в течение дня Центральным банком исходя из конъюнктуры международного рынка драгоценных металлов.
Цены продажи и обратного выкупа золотых слитков формируются на основе мировой цены золота и установленной Центральным банком маржи или дисконта и обновляются ежедневно.
Ознакомиться со стоимостью золотых слитков, золотых и серебряных монет можно на сайте ЦБ.
Монеты
Покупка золотых монет — подходящее решение не только для нумизматов, но и для тех, кто хочет начать инвестировать. Ведь золотые монеты обладают высокой ликвидностью и не могут обанкротиться или признать технический дефолт. А в случае, если срочно потребуются деньги, их всегда выкупит обратно банк или организация, занимающаяся выкупом монет.
Приобрести золотые изделия можно в следующих отделениях «Капиталбанка»:
- центральном операционном отделении по адресу: ул. Сайилгох, 7.
Ориентир — «Бродвей»;
- операционном управлении по адресу: ул. Матбуотчилар, 32.
Ориентир — газетный корпус «Шарк»;
- яшнабадском филиале по адресу: ул. Махтумкули, 1;
- офисе банковских услуг Kapital Premium по адресу: ул. Лашкарбеги.
Требования к процедуре покупки золотых изделий:
- нельзя купить изделия без документа, удостоверяющего личность;
- сделка может проходить только офлайн, удаленная продажа невозможна.
Узнать подробности о приобретении золотых слитков и монет можно у операторов контакт-центра по телефону: (+998) 71−200−15−15.
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