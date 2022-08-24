Ташкент в очередной раз стал площадкой для ведущих банковско-финансовых кругов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по обмену мнениями о развитии многостороннего партнерства как в региональном, так и в глобальном пространстве.

23 августа под председательством АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк») состоялось XVIII заседание Совета Межбанковского объединения ШОС (МБО ШОС).

В заседании приняли участие институты развития государств — участников ШОС (Китай, Индия, Пакистан, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), государств — наблюдателей ШОС (Монголия, Беларусь), а также международный финансовый институт — Евразийский банк развития.

В ходе заседания под председательством «Узнацбанка» были разработаны два стратегически важных документа:

план совместных действий банков — членов Межбанковского объединения ШОС по поддержке и развитию внутрирегионального экономического сотрудничества ШОС на среднесрочную перспективу (2022−2027 гг.);

рамочные принципы взаимодействия и сотрудничества банков — членов Межбанковского объединения ШОС в финансовой сфере.

Документы будут способствовать усовершенствованию деятельности МБО ШОС, предоставят благоприятные условия для стимулирования роста торгового оборота и инвестиционного взаимодействия банков-членов при реализации перспективных совместных инфраструктурных проектов в пространстве ШОС, а также для развития промышленной кооперации государств — участников ШОС.

По итогам мероприятия Советом МБО ШОС утверждены оба документа и одобрено их дальнейшее внесение в Самаркандскую декларацию, которая будет принята по итогам саммита Совета глав государств ШОС 16 сентября.

Председательство в Совете МБО ШОС на период 2022—2023 гг. с октября перейдет Индийской инфраструктурной финансовой компании.

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