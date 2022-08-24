До конца 2022 года необходимо довести уровень охвата населенных пунктов широкополосной сетью мобильной связи до 98%, такую задачу ставит постановление президента «О мерах по поднятию на новый уровень сферы информационно-коммуникационных технологий в 2022—2023 годах».

Согласно этому же документу, уровень охвата высокоскоростным мобильным интернетом вдоль автомобильных дорог международного значения до конца года будет доведен до 60%.

Уровень охвата линиями оптоволоконной связи будет доведен до 80% путем строительства 40 тысяч км оптоволоконных линий связи. Планируется создать возможность подключения к высокоскоростному интернету дополнительно 800 тысяч домохозяйств по всей стране.

Количество пользователей электронными государственными услугами до конца года планируется довести до 4 миллионов посредством привлечения к оказанию этих услуг частного сектора.

С 1 ноября операторам мобильной связи, коммерческим банкам и операторам платежных систем разрешается оказывать электронные государственные услуги на Едином портале посредством своих мобильных приложений с соблюдением требований информационной безопасности.

Кроме того, с этой же даты разрешается пользование электронными государственными услугами, внедренными в мобильном приложении Единого портала, с использованием ключей электронной цифровой подписи, размещенных на идентификационной ID-карте.

Объем экспорта IT-услуг намечено к концу года довести 100 млн долларов путем создания в регионах центров обучения соответствующим навыком, а также обеспечения молодежи гарантированными заказами.

До конца 2023 года планируется внедрить ежегодное обучение в сфере IT 6500 молодых людей путем развития системы подготовки кадров в области цифровых технологий в форме дистанционного образования.

В этот же срок в государственных органах и предприятиях будут внедрены свыше 214 информационных систем и программных продуктов.

C 1 сентября поэтапно во всех регионах страны будут организованы центры экспорта дистанционных услуг путем использования информационно-коммуникационных технологий. Их основными задачами будут:

повышение интереса к экспорту программных продуктов и IT-услуг за счет обучения оказанию аутсорсинговых услуг;

подготовка специалистов для организаций, оказывающих аутсорсинговые услуги;

оказание содействия в поиске заказов лицам, владеющим навыками оказания аутсорсинговых услуг и выпускникам обучающих курсов.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено принять меры по регулярному привлечению заказов с зарубежных рынков в эти центры.

В документе также говорится, что ежегодно с 2023 года будет проводиться конкурс на приз президента с общим призовым фондом 1 млн долларов для поддержки стартап-проектов молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, с 1 октября будет внедрен порядок выделения грантов в размере до 1 млрд сумов путем конкурса, проводимого Министерством инновационного развития, среди стартапов в сфере IT-образования.

Документом запланировано публичное размещение (IРО) в срок до 1 июля 2023 года дополнительных простых акций в размере до 10% уставного фонда компании «Узбектелеком».