Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 августа принял участие в церемонии открытия международного туристического центра «Великий шёлковый путь» с комплексом «Вечный город», построенных вдоль гребного канала в Самаркандском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Созданный благодаря интеллектуальному потенциалу и самоотверженному труду нашего народа, этот комплекс стал ещё одним ярким достижением на пути построения Нового Узбекистана. Поздравляю всех вас с таким современным, великолепным архитектурным комплексом, возведенным в древнем и вечно молодом Самарканде. Пусть долгие века он служит нашему народу!» — сказал президент в своей приветственной речи.

Строительство комплекса на площади 212 га вдоль гребного канала было начато по инициативе Шавката Мирзиёева в 2019 году.

«Была привлечена международная команда из опытных архитекторов и инженеров, разработан глубоко продуманный проект. Глава нашего государства несколько раз посещал это место и давал рекомендации по доработке проекта с учётом традиций национального зодчества и с точки зрения повышения комфорта. Вместе с отечественными квалифицированными строителями в работах принимали участие опытные специалисты из таких стран, как Турция, Великобритания, Италия», — сообщает пресс-служба президента.

Многопрофильный центр, помимо «Вечного города», включает в себя 8 отелей, конгресс-холл, амфитеатр и другие объекты. Он способен обслуживать 2 миллиона туристов в год.

Одно из его предназначений — проведение мероприятий международного уровня. 15−16 сентября центр примет участников саммита Шанхайской организации сотрудничества. Затем состоится встреча лидеров государств-членов Организации тюркских государств. В следующем году состоится ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития и Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации.

«Этот замечательный центр является продолжением основанных нашими великими предками архитектурных традиций. Уверен, что он станет символическим мостом между нашей славной историей и Третьим Ренессансом, фундамент которого мы формируем в настоящее время», — отметил президент.

В комплексе устроен старинный базар, 40 ремесленных мастерских в традициях всех регионов Узбекистана. В них ремесленники будут вести мастер-классы по резьбе по дереву, изготовлению гончарных изделий, шелковой бумаги, ювелирных украшений и ковроткачества.

Глава государства отметил, что туристический центр внесёт вклад в увеличение числа иностранных туристов, приезжающих в Самарканд, до более чем 1,5 миллиона человек в ближайшие годы. В целом поставлена цель увеличить число туристов в Узбекистан с нынешних 2 миллионов до 9 миллионов в ближайшие пять лет.

В рамках церемонии открытия была представлена музыкальная программа «Сага о Вечном городе» с участием специального гостя мероприятия — британского певца и композитора Сами Юсуфа.

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