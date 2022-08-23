Во вторник в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, как в подземных переходах и на станции «Буюк ипак йули» Ташкентского метрополитена по потолку и стенам течёт вода.

В пресс-службе подземки сообщили, что это произошло во время испытаний трубопровода горячей воды, которые предприятие «Тошиссиккуввати» проводит в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

«При тестовой подаче воды в трубы, проходящие над станцией метро „Буюк ипак йули“, вышла из строя труба диаметром 400 мм, и на станцию „Буюк ипак йули“ просочилась вода», — говорится в сообщении.

Утечка воды остановлена, ведутся ремонтные работы. Движение поездов осуществляется по графику, сообщили в метрополитене.