Компания Uniplatforms запустила сервис ISH.UZ, который обеспечивает поиск персонала по всему Узбекистану. Основные преимущества системы — автоматизация рутинных процессов поиска и фильтрации кандидатов. Время подбора резюме существенно сокращается и повышается эффективность рекрутеров.





Какие задачи решает ISH.UZ:

доступ к обширной базе данных кандидатов;

удобные инструменты для автоматизации процессов отбора, собеседования и тестирования кандидатов;

возможность командной работы в системе;

неограниченное количество вакансий;

русский и узбекский интерфейс системы;

автоматический подбор наиболее подходящих кандидатов.

Сервис позволит значительно сократить время и усилия на закрытие имеющихся в организации вакансий. ISH.UZ отлично подойдет как для крупных компаний, которые постоянно ищут сотрудников, так и для малого и среднего бизнеса.





При регистрации в ISH.UZ, каждая компания получает бесплатный доступ ко всем возможностям сервиса до конца сентября.





Зарегистрироваться в системе: ish.uz/ru/employer

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