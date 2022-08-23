Транспортно-экспедиторская компания High Speed Logistics (HSL) предлагает услуги по перевозке грузов между Узбекистаном и Европой, странами Ближнего Востока, Ираном, Россией, Китаем, ОАЭ, Пакистаном, Индией, Малайзией, Сингапуром и другими странами автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.





Гибкая ценовая политика, квалифицированный персонал, оперативный подход, ответственность и профессионализм, а также возможность разработки удобных схем грузоперевозок позволяют компании находить оптимальные решения для нужд разных категорий клиентов — от крупных организаций до индивидуальных предпринимателей.

На сегодняшний день HSL предоставляет несколько видов услуг.

Автоперевозки — доставка груза от отправителя к получателю без дополнительной погрузки и разгрузки. Это увеличивает скорость доставки, значительно снижает риск повреждения груза, а также общую стоимость перевозки. Большим преимуществом автомобильных перевозок является широкая сеть автомобильных дорог и независимость железных дорог, что дает возможность создавать индивидуальные маршруты.

Перевозка сборных грузов — доставка мелких грузов разных заказчиков в одном транспортном средстве, в одном направлении. Компания предлагает услугу перевозки сборных грузов из Китая, Турции и стран Европы в Узбекистан.





Мультимодальные грузовые перевозки — доставка грузов с использованием различных видов транспорта (железнодорожного, морского, автомобильного и прочих). При организации мультимодальных грузоперевозок с целью максимальной эффективности и экономии денежных средств компания использует оптимальный вид транспорта для каждого участка маршрута и обеспечивает своевременную доставку груза, контролируя процесс на каждом этапе.

Грузовые перевозки по железной дороге — доставка грузов по железной дороге в любом направлении. Данная услуга отличается низкими ценами, точностью, безопасностью и возможностью отслеживания груза.

Авиаперевозки — быстрая доставка грузов в любую точку мира. HSL также предлагает качественные услуги авиаперевозок.





Качество и надежность транспортных услуг, предоставляемых HSL с 2005 года, является неотъемлемой частью репутации компании. Безопасные, быстрые и надежные транспортные услуги предоставляются по доступным ценам.

HSL — компания с 17-летним опытом успешной работы, заслужившая доверие и уважение клиентов.

Узнать подробнее об услугах компании можно по телефонам: (+998) 97−540−22−22, (+998) 71−250−77−37.

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Шота Руставели, 81, кв. 13.

Сайт: hsl.uz

Telegram: t.me/hsluz

Instagram: @hsl.uz

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