В выходные на территорию Узбекистана произошёл заток прохладной воздушной массы с территории Урала, в связи с чем температура воздуха понизилась ночью до +10…+15 градусов, днём до +25…+30 градусов, сообщил Узгидромет.

В понедельник и в течение недели по стране сохранится преобладание ясной погоды с комфортной температурой погода, близкой к нормальным для последней декады августа значениям.

В ночные часы температура не превысит +12…+17 градусов, днём в первой половине недели будет в пределах +27…+30 градусов. К концу рабочей недели немного повысится до +31…+34 градусов.

22−23 августа местами по республике будет усиливаться ветер до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.