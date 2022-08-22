В августе во время летнего лагеря ученики школы Invento попробовали себя в роли репортеров, ведущего и оператора и сняли выпуск Invento TV. Юная команда будущих профессионалов показала зрителям устройство школы глазами ребенка и любимые места досуга. Пятеро учеников в возрасте всего 5−6 лет смогли передать творческую атмосферу Invento UIS, где каждый может развиваться в направлении понравившейся профессии.

Репортаж начался с традиционного вещания из студии самого главного ведущего — Билола Дилмуродова. Он поприветствовал зрителей и рассказал, что будет в выпуске Invento TV. К этому моменту на связь вышла первый репортер — обозреватель первого этажа школы — Садия Рахимова.





«Все начинается здесь» — первый этаж

По данным Садии, каждый день школы Invento начинается с проверки здоровья детей. Кабинет врача находится рядом с холлом и во время прихода ребенок направляется первым делом к нему. Если врач замечает недомогание и признаки болезни, то его отправляют домой на лечение.

После короткого рассказа о ежедневном ритуале посещения врача, юный репортер зовет с собой зрителей посмотреть на городок профессий — KIDZANIA. Здесь дети могут стать любым специалистом — врачом, пожарным, парикмахером и другими. Благодаря этому Садия и ее «коллеги» по выпуску смогли достойно выйти в эфир и показать школу во всей красе. В KIDZANIA есть и здание TV Radio, который был с гордостью назван «Мой офис» специальным корреспондентом Invento TV.

Еще две достопримечательности первого этажа, которые были показаны в репортаже с первого этажа — бассейн и солевая комната. Два раза в неделю ученики Invento UIS ходят на плавание, где тренер обучает детей грамотным движениям и поведению в воде. Солевая же комната служит профилактическим кабинетом. Посещение ее снижает количество простудных и вирусных заболеваний, а также помогает развить творческое мышление.

В завершение своего репортажа Садия попрощалась и передала эфир в студию.





«Погнали!» — второй этаж

Из студии Invento TV самый главный ведущий Билол перевел зрителей на второй этаж, где на месте событий уже ждал специальный корреспондент Хакназар. После классического приветствия юный репортер кратко и ясно пригласил в любимые места на втором этаже. «Погнали!» — именно с этой фразы стало понятно, что Хакназару не терпится показать все интересное.

Репортер начал с показа любимой многими детьми комнаты — LEGO Room. Здесь для учеников подготовлено большое количество крупных деталей, из которых можно строить все, что придет в голову. По всей комнате — на полах и стенах — разместилась карта Ташкента. Ученики в LEGO Room не только играют в «строителей», но и познают и проявляют интерес к географии столицы.

Спецкор показал зрителям и музыкальный класс. В нем ученики собираются, чтобы научиться петь, изучить инструменты и подобрать под свой вкус. Проверенные источники сообщили, что любимым музыкальным инструментом Хакназара стал барабан.

Репортер не обошел стороной и спортзал. В нем он рассказал, чем нравится заниматься ученикам, и показал, как правильно забивать мяч в ворота. По словам Хакназара, мистер Искандар — тренер школы Invento — научил его подтягиваться одной рукой, но не разрешает это делать без присмотра.

Попрощался со зрителями корреспондент Invento TV уже из комнаты для танцев. А студия с ведущим передала эфир на третий этаж репортеру Имоне.





«Родители нам хлопают» — третий этаж

Имона начала вещание с третьего этажа из мастерской. Это специальный класс для творчества, где ученики Invento UIS раскрывают свой потенциал. Здесь дети работают на гончарном круге, создают шедевры из глины, рисуют акварелью, карандашами и мелками. Такой подход к обучению помогают развивать креативное мышлению и мелкую моторику рук. Репортер даже продемонстрировала, что в итоге получается у детей во время таких занятий.

В кульминации репортажа спецкор Invento TV Имона показала зрителям ее любимую «комнату» — актовый зал. В нем она уже не раз становилось маленькой зведочкой сцены и делилась своим актерским мастерством с присутствующими.

Актовый зал в школе Invento является любимым и для родителей. Здесь ученики готовят праздничные концерты, танцевальные выступления и даже викторины. Репортер подчеркнула и факт того, что родители осыпают овациями каждое выступление.

Репортаж был закончен в кабинете Preschool D — комнате для самых старших групп Invento. Здесь занимаются дети 5−6 лет, которые в следующем году уже поступают первый класс. У них особый режим дня. К примеру, пока дети младших групп смотрят сны в тихий час, старшие — проводят досуг в бодрости. Это помогает ученикам адаптироваться к новому режиму в начальных классах и быть более сконцентрированными на уроках.

Образование детей в Invento The Uzbek International School строится на основе современной и прогрессивной программы IB PYP и IB MYP. Она рассчитана на детей от 3 до 15 лет. Invento UIS расположена в двух кампусах по адресам:

ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City;

пересечение ул. Махтумкули-2 и МКАД.

Информационный центр: (+998) 90−210−99−99.

Сайт: invento.uz

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