Завод Central Asia Chemicals — молодое предприятие, производитель различных типов химической продукции для бытовой химии. Завод расположен на территории СЭЗ «Ангрен».

В настоящее время на заводе налажено производство алкилбензолсульфокислоты (LABSA). Ведутся работы по организации производства лаурилсульфата натрия (SLES). Также в ближайшем будущем начнется производство стиральных порошков.





Алкилбензолсульфокислота (LABSA) — это эффективный пенообразователь, поверхностно-активное вещество (ПАВ) с хорошей моющей способностью, производное для изготовления нейтральных ПАВ.

Лауретсульфат натрия (SLES) благодаря отличной моющей и чистящей способности используется для производства жидких бытовых и технических чистящих средств.

Для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции на заводе используется современное итальянское оборудование от одного из ведущих мировых производителей — компании Desmet Ballestra.





Desmet Ballestra — инжиниринговая компания, работающая на разных континентах в различных отраслях химической промышленности. Компания располагает уникальными знаниями в проектировании и поставке современных технологических установок.

Благодаря этому производственные процессы полностью автоматизированы, а уровень качества продукции соответствует высоким международным требованиям, это касается и предъявляемых к безопасности. Благодаря первоклассному оборудованию соблюдаются критерии энергетического и газового сбережения.





Производственная мощность завода — 60,5 тысячи тонн продукции в год. Планируемый выпуск стиральных порошков для ручной стирки — 31,2 тысячи и 16,8 тысячи тонн для автоматических стиральных машин.

Компания предоставляет партнерам максимально выгодные условия сотрудничества. Производители могут заказывать необходимое количество сырья и не тратить лишнюю часть оборотных средств на закупку импортного сырья. Плюсом также является расположение СЭЗ «Ангрен», которое поможет организовать быструю и удобную доставку без лишних затрат.





Производители обращают большое внимание на качество сырья, поскольку современные требования к стиральным порошкам стали гораздо жестче: они должны не только хорошо отстирывать, но и быть при этом безвредными, не вызывать аллергии, быть биоразлагаемыми и не причинять вреда окружающей среде. Производители стиральных и моющих средств тщательно подбирают поставщиков, а ООО Central Asia Chemicals наладило выпуск сырья, которое отвечает высоким международным требованиям и потребностям клиентов.





К преимуществам завода Central Asia Chemicals можно отнести:

оптимальное соотношение цены и качества продукции;

большие объемы производства;

высокое качество и безопасность продукции;

возможность быстро и выгодно купить LABSA, SLES и стиральные порошки оптом в Узбекистане;

квалифицированные сотрудники и клиент-сервис.

Телефон: (+998) 88−702−22−44.

Адрес офиса в Ташкенте: ул. Тараса Шевченко 23, БЦ New Level, 5 этаж.

Адрес завода: СЭЗ «Ангрен», 1 блок.

E-mail: info@ca-chemicals.uz

Сайт: centralasiachemicals.uz

Telegram: t.me/centralasiachemicals

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