Швабры, пиалушки, стиральный порошок, много воды и ковёр — такую картину можно наблюдать на улицах Узбекистана каждое лето. Несмотря на предложение рынка услуг по стирке ковров, многие узбекистанцы продолжают стирать их в домашних условиях. «Газета.uz» спросила горожан о традиции стирки ковров в домашних условиях и узнала, как мыльная вода влияет на почву и растения.





Жительница Сергелийского района Ташкента Насиба Касимохунова рассказала, что ежегодно стирает ковры в начале августа. По её оценкам, на стирку одного ковра требуется около двух кубометров воды (2000 литров). Женщина пользуется питьевой водой.





«Рядом с нашим домом нет службы чистки ковров. Иногда мне на глаза попадается реклама их услуг, но особого интереса она не вызывает, — поделилась Насиба Касимохунова. — Я думаю это связано с тем, что когда я сама стираю ковры, то делаю это от всего сердца и получается более чище. Я также слышала, что в подобных химчистках, работники в процессе стирки могут повредить ворс ковра. Вот почему я им не доверяю».





Жительница Яшнабадского района столицы Хуршида Алимова также ежегодно стирает ковры в августе. По её словам, семья не нуждается в услугах предприятий, так как стирка ковров не занимает много времени.





«Со времён наших отцов мы стирали ковры у арыков или во дворе. Это уже превратилось в традицию», — рассказала Хуршида Алимова.

«Газета.uz» спросила старшего научного сотрудника Института биоорганической химии Наиля Сагдиева о влиянии бытовой химии, используемой для стирки ковров, на экологию. По словам эксперта, из-за недостатка воды для стирки часто применяют детергенты — высокоактивные моющие средства. Они, как и любые другие вещества, вредны в избытке.





«[Детергенты] созданы, чтобы хорошо отмывать грязь, а не что-то убивать. Активные вещества детергентов являются природным кормом для микроорганизмов. Поэтому они не могут быть вредными сами по себе, но высокая концентрация детергентов вызывает изменения на микробиологическом уровне», — рассказал Наиль Сагдиев.

В результате бактерии и микроорганизмы начинают активно размножаться, продолжил он.

«Например, в детстве мы спокойно пили воду из арыков, а сейчас не можем, потому что вода в них буквально зелёная. Этот цвет — признак избытка питательных веществ для микроорганизмов».

Наиль Сагдиев отметил, что высокая концентрация питательных веществ в воде может быть вредной. Но определить это на глаз невозможно. Для определения концентрации этих веществ в воде необходимо проводить исследование, а также определить их предельно допустимую концентрацию, пояснил учёный.

«Когда [питательных веществ для микроорганизмов] нормальное количество, ничего патологического нет. Куда вреднее вещества, которые созданы для убийства, — пестициды, гербициды, применяемые для уничтожения насекомых и растений, мешающих выращиванию сельхозкультур».

Эколог Собир Машрабов, в прошлом работавший главой управления по воде Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, отметил «Газете.uz», что во всех моющих средствах содержатся фосфаты — те самые питательные вещества для микроорганизмов. В результате их размножения в воде появляются синезелёные водоросли. Они затрудняют проникновение солнечного света под воду, что приводит к гибели рыб и подводной флоры.

«Нужно понимать, что фосфор в природе существует во многих модификациях, — сказал Наиль Сагдиев. — В определенной концентрации фосфаты необходимы для развития организмов… Навоз и другой помёт, который до сих пор широко используется в Узбекистане на полях и приусадебных участках в качестве эффективного удобрения, — это фосфаты. Для жизнедеятельности микроорганизмам они необходимы. Если фосфатов нет, микроорганизмы умирают. Но увеличение их концентрации может вызвать взрывное увеличение количества определённых микроорганизмов и бактерий».

По словам Наиля Сагдиева, синезелёные водоросли, образующиеся в воде из-за большого количества этих веществ, — древнейшая группа микроорганизмов на Земле и первопроходцы создания жизни на нашей планете. По общепринятой версии, они были «творцами» современной кислородсодержащей атмосферы.

«В процессе жизнедеятельности [синезелёные водоросли] преобразуют окружающую среду и выделяют очень много кислорода, — рассказал Наиль Сагдиев. — Но также выделяют токсины и другие вещества, которые ядовиты для млекопитающих и других теплокровных существ. Таким образом водоросли пытаются выжить, чтобы их никто не съел».

Учёный отметил, что фосфаты, как и любые другие вещества, нельзя однозначно назвать вредными или полезными. Необходимо определять концентрацию этих веществ, повторил Наиль Сагдиев.





«Если мыть подряд десятки ковров, наверное, концентрация фосфатов из детергентов в окружающей среде будет превышена и будет плохо», — сказал Наиль Сагдиев.