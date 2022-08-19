OSON объявил об официальном партнерстве с PUBG MOBILE, которая является частью Level Infinite — зарубежного бренда Tencent games. PUBG — одна из популярнеших в мире мобильных игр. В рамках сотрудничества OSON предлагает игрокам из СНГ возможность совершать покупки в игре международными и локальными картами.

Теперь игроки смогут пополнять свои счета PUBG MOBILE через платежную систему OSON без участия третьих лиц. Они могут покупать внутриигровую валюту без переплат и первыми узнавать о предстоящих игровых акциях.

Мобильный гейминг в Узбекистане начал активно развиваться в последние годы. На этой волне развития OSON поддерживает и раскрывает таланты юных киберспортсменов, создавая возможности для ярких и красочных побед. OSON в партнерстве с PUBG MOBILE приложил совместные усилия для улучшения мобильных игр в Узбекистане.

«Мы рады стать первым платежным партнером в Узбекистане и одним из первых платежных партнеров PUBG MOBILE в СНГ. Наша цель — стать более международным и предлагать пользователям лучшие доступные цифровые услуги. Партнерство с дочерней компанией Tencent доказывает, что у нас есть все необходимые ресурсы и инвестиции для достижения этой цели и работы с крупными международными игроками в игровой и развлекательной индустриях», — сказал Фарход Махмудов, основатель и CEO OSON.

PUBG MOBILE можно бесплатно загрузить в App Store и Google Play Store.

Об ОSОN

OSON — одна из ведущих платежных платформ и система с зарегистрированным электронным кошельком в Узбекистане с более миллиона активных пользователей. Это платежная система с доступом как к локальным, так и международным сервисам. Для способа оплат и денежных переводов пользователю OSON доступно шесть вариаций в виде OSON-кошелька, карт Uzcard, Humo, Visa, Mastercard и «Мир».

О PUBG MOBILE

PUBG MOBILE основан на PUBG: Battlegrounds, на феномене, который взорвал мир интерактивных развлечений в 2017 году. До 100 игроков десантируются на отдаленный остров, чтобы сразиться в решающей схватке, где победитель получает все. Игроки должны найти и собрать свое собственное оружие, транспортные средства и припасы, а также победить каждого игрока на визуально и тактически богатом поле битвы.

Скачать приложение OSON можно по ссылке.

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