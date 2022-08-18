17 августа примерно в 2:40 на Малой кольцевой автодороге в Мирабадском районе Ташкента автомобиль Nexia столкнулся с бетонным разделителем.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, водитель С. А. (2002 г. р.) не справился с управлением транспортным средством. В результате столкновения он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Пассажир автомобиля Э. Р. (1999) от полученных травм скончался в автомобиле экстренной медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.