Проект Alfraganus расположился в удобной локации — в пяти езды минутах от сквера Амира Темура и буквально в двух минутах от Малой кольцевой дороги, откуда вы сможете быстро добраться в любую точку города. Здесь же создается новая социальная инфраструктура района — необходимое будет в двух шагах от дома.

Квартиры площадью от 47 до 76 кв. м поступают в продажу с возведенными перегородками, качественным ламинатом, установленными межкомнатными дверьми и сантехникой. Жильцы получат возможность сэкономить время на ремонте и сразу переехать в новую квартиру с панорамными окнами.





Территория жилого комплекса будет круглосуточно охраняться, а за порядком и приятной атмосферой будет следить профессиональная управляющая компания Pro SM. Парковка для резидентов комплекса бесплатная.

Девелопер Bizning Uylar делает выгодное предложение: оформив кредит на 20 лет или рассрочку, можно стать владельцем новой квартиры в центре Ташкента уже сегодня.

Подробную информацию можно получить в офисе продаж компании или по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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