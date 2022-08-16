18−20 августа на территорию Узбекистана осуществится заток прохладного воздуха с районов Урала, сообщил Узгидромет.

Местами по стране ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком:

18 августа по Бухарской и Навоийской областям, а 19−20 августа по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Джизакской, Ферганской и Наманганской областям порывы ветра могут достигать 24−27 м/с.

Дневная температура воздуха в пятницу и субботу понизится до +27…+32 градусов Цельсия.