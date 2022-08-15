К концу недели температура воздуха снизится, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В понедельник и во вторник по территории Узбекистана сохранится сухая и умеренно жаркая погода, лишь по горным районам Ферганской области 16 августа возможен кратковременный дождь, гроза. Днём воздух будет прогреваться до +36…+39 градусов, что выше среднеклиматических значений этих дней.

Со среды на территорию республики начнётся заток прохладного воздуха с районов Урала, который приведёт к спаду жары. К концу рабочей недели температура воздуха понизится ночью +16…+20 градусов, днем — до +30…+33 градусов.

По всей территории местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Дождей в этот период не ожидается.