Выгодная локация в центральном районе, развитая социальная инфраструктура, закрытая территория с сервисом от управляющей компании, готовый ремонт, большие панорамные окна в каждой квартире — преимущества современного жилого комплекса Alfraganus можно перечислять очень долго, но лучше увидеть своими глазами.

В офисе продаж представлен макет проекта, на котором расположилось 11 девятиэтажных домов, а также 3D-планировки двух типов квартир. Будущим резидентам предлагаются двух- и трехкомнатные квартиры с возведенными перегородками, качественным ламинатом, межкомнатными дверьми и сантехникой.





На территории ЖК Alfraganus предусмотрены безопасные детские площадки, зоны отдыха и бесплатная парковка для резидентов.

Сейчас девелопер, помимо выгодного кредита на 20 лет, предлагает комфортные условия рассрочки для всех желающих.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44 или в офисе продаж компании.

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