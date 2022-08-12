В 2022—2023 учебном году у родителей есть возможность отдать своих детей в школу, где педагоги вовлекают учеников в интересный мир исследований и открытий в Gold Stars School. Дети здесь смогут с удовольствием стремиться к новым знаниям, учиться самостоятельно находить решения различных ситуаций, освоить логическое мышление и реализовать творческий потенциал.





В Gold Stars School, которая построена в современном стиле hi-tech, есть уютные классы, оснащенные партами-трансформерами, лаборатории, библиотека, столовая, спортзал, актовый зал и обустроенные места для отдыха.

В школе также действует IT-полигон, специально оборудованная площадка для занятий робототехникой, моделированием, программированием. Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением.





Школа работает с 8:30 до 17:30 пять дней, шестой — развивающий. Для учеников здесь предусмотрено трехразовое питание и возможна замена блюд, а также имеется диетическое питание.





Выбирая Gold Stars School, родители отдают предпочтение:

высокому качеству образования;

инновационной программе STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics), которая дает ученикам расширенные знания в области технологий, инжиниринга, естественных наук и творчества;

углубленному изучению математики, физики, информатики и английского языка;

подготовке учеников к получению национальных и международных сертификатов, подтверждающих уровень владения иностранными языками после выпуска.





В школе также работают спортивные секции по футболу, баскетболу, боевым искусствам, гимнастике, шахматам. Для творческого развития учеников действуют кружки по хореографии, ИЗО, гончарному делу, также имеется студия актерского мастерства.

Телефоны: (+998) 78−113−12−22, (+998) 33−101−12−22.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Сагбон, 79.

Сайт: gs.imaf.uz

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