В Туркменистане 8 августа началось строительство автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл (Гарабогазгол) вдоль автомобильной дороги «Туркменбаши — Гарабогаз — граница Казахстана».

В церемонии закладки фундамента объекта принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который проводит на побережье Каспийского моря свой отпуск. Он заявил, что новый мост значительно увеличит объемы товарооборота, грузоперевозки и перевозки пассажиров между восточным и северным регионами Туркменистана, а также между соседними государствами.

«Он призван эффективно служить грузо­перевозчикам Туркменистана, России, Казахстана, Ирана и Индии, что позволит им кратчайшим путём, используя морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, выходить в страны Северной и Восточной Европы», — сказал туркменский лидер.

Новое инженерное сооружение построят на месте старого моста с двухполосным движением, уже не справляющегося с возросшими транспортными нагрузками, отметило издание «Туркменистан — Золотой век». В 2019 году сообщалось, что трафик здесь составляет 1200 транспортных средств в день.

Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог заключило контракт с украинской компанией «Альтком» на проектирование и строительство автомобильного моста с четырьмя полосами (по две полосы в каждую сторону) и его подводящих дорог. Проект разработан специалистами проектного института Государственного концерна «Туркменавтоёллары».

Общая протяжённость моста составит 354 м, ширина — 21 м. Объект станет частью также планируемой к реконструкции государственной автомагистрали «Туркменбаши — Гарабогаз — Казахстан».

«Альткому» предстоит также обустроить 2 км подъездных путей. Вдоль автомобильной дороги «Туркменбаши — Гарабогаз — граница Казахстана» подрядчик должен построить базы отдыха для водителей и пассажиров, гостиницу, центры технического обслуживания, автобусные остановки, установить автоматизированные системы контроля массы и габаритов транспортных средств, освещение и дорожные знаки.

Постановлением президента от 16 июня предписано начать строительные работы в июле 2022 года и сдать автомобильный мост и его подводящие дороги с полной готовностью к эксплуатации в июне 2024 года.

Компания «Альтком» сотрудничает с туркменскими властями с 2009 года и за этот период построила автодорожный и железнодорожный мост «Туркменабат — Фараб, автодорожный мост Керки — Керкичи», два железнодорожных моста «Керки — Ымамназар», а также взлетно-посадочную полосу в аэропорту Дашогуза.