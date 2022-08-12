В Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Каракалпакстане открылась выставка работ известных художников, запечатлевших Аральское море и Амударью. Журналист Никита Макаренко в своем блоге опубликовал несколько картин, представленных на выставке, и комментарии к ним директора музея Тиграна Мкртычева.

Вступительное слово Тиграна Мкртычева

«Вода. Что это? Природная стихия. Неорганическое соединение. Экономический фактор. Философское понятие. В этом широком спектре определений очевидно только одно — благополучие и жизнь человека во многом зависит от этого понятия.

Каракалпакстан — край, который обживали люди с глубокой древности, опираясь на два так непохожих друг на друга водных ресурса — синий Арал и коричневую Амударью.

На протяжении веков Амударья была полноводной и необузданной. Кажется, ещё недавно войска Александра Македонского стояли перед рекой, которую греки именовали Оксом, где-то в районе Термеза, изыскивая любые средства, чтобы перейти широкую и бурную водную гладь.

Спускаясь с гор, где она питалась прозрачными ледниковыми водами, Амударья постепенно меняла свой цвет, превращаясь из небесно-голубой в коричневую. Коричневый — это был цвет плодородного ила, образующегося от лёссовой почвы. Именно благодаря этому илу вдоль реки вырастали тугайные леса, обеспечивающие устойчивую экологическую систему.

С конца XIX века на Аральском море возникает флотилия и получает развитие рыболовецкий промысел. Один из прибрежных городов Муйнак становится основным рыболовецким центром Арала. Народная примета утверждала, что родившиеся там люди изначально пахнут рыбой, а вокруг жителя Муйнака, где бы он ни был, всегда на рыбий запах собираются кошки.

Но с начала 1960-х годов происходит резкое увеличение расхода воды Амударьи для сельского хозяйства. И всё меньше и меньше коричневой воды стало доходить до синего Арала. И вот сейчас моря уже практически нет. Осталась только память о воде. И благодаря художникам эту память можно оживить".

«Рыбаки Арала». Урал Тансыкбаев

«Рыболовецкий промысел был испокон веков одним из основных в жизни прибрежных каракалпаков. На берегу изображены двое мужчин. Один стоит, заложив руки за спину, другой сидит у самой кромки воды. Показывая внутреннюю связь между мужчинами, художник изобразил весла, лежащие на земле между ними. Рядом лежат рыболовецкие снасти, а чуть в стороне у берега пришвартована лодка. По морю в их сторону плывёт лодка, с которой кто-то им приветливо машет рукой. Картина выдержана в сине-голубых тонах, которые представляют основной цвет Аральского моря в те далекие времена».

«Муйнакский рыбзавод». Рафаэль Матевосян

«С начала ХХ века небольшой поселок Муйнак, расположенный в то время на берегу моря, был одним из центров рыболовства на Арале. В 1933 году здесь началось строительство Муйнакского рыбоконсервного комбината, которое завершилось перед самой войной в 1941 году. Рыбзавод стал основным городским предприятием. Когда-то там работало до 1500 человек.

Голубое небо с белыми облаками, голубая вода моря, рыболовецкие лодки, небольшие промысловые суда и желтый прибрежный песок были неотъемлемыми приметами пейзажа Муйнака ещё в 1970-е годы. Сейчас море ушло, лодки исчезли, промысловые суда застряли в желтом песке, рыбзавод умер. Осталось только серо-голубое небо".

«Тихий вечер». Фаим Мадгазин

«Тихий вечер на Амударье. В центре картины изображены два небольших речных судна, стоящих у берега. С них сброшены прямо в воду две доски, которые служат трапами. В центре вечернего неба тонкий серп молодого месяца. На горизонте облака, закрывающие закатившееся солнце. Художник точно сумел передать через цветовое соответствие воды и вечернего неба ощущение тишины».

«Учсай. Юрта на берегу». Виктор Уфимцев





«Сибиряк Виктор Уфимцев в начале 1930-х годов окончательно переехал в Узбекистан. Он много ездил по республике, побывав, в том числе и на Арале. В те годы побережье было населено рыбаками каракалпаками, жившими в юртах и ведшими рыболовную ловлю на небольших парусных лодках — каяках. Незамысловатый пейзаж переполнен разными цветами — желтый, красный, синий, зеленый. Художник видит, как эти краски выравнивает палящее солнце, которое не оставляет нигде ни уголка тени».

«Муйнак. Поселок». Александр Волков

«Рыболовецкий поселок Муйнак получил статус города только в 1963 году. Однако это не изменило ни характер жителей, ни облик застройки, сохранившей провинциальные черты. Александр Александрович Волков, младший сын знаменитого художника Александра Николаевича Волкова, с начала 1960-х годов переехал в Москву. Волков-младший никогда не забывал Узбекистан, где он родился и где прошла его юность. Он часто навещал свою Родину. В компании друзей художников — Дамира Рузыбаева и Евгения Кравченко — он много путешествовал по Узбекистану. Одним из обязательных мест, куда они непременно приезжали был Нукус, где находился музей, который возглавлял их старший друг Игорь Витальевич Савицкий.

Среди заповедных мест Каракалпакстана был Муйнак, славившийся своими морем, рыбой и интернациональным составом населения. Друзья воспринимали его как курорт. Поэтому неудивительно, что Александр Волков написал пейзаж, который представляет светлый образ идеального курортного поселка".

«Муйнак. Рыбаки». Аджибай Курбанбаев

«Голубая даль неба с облаками сливается с голубой водой моря, в плеске которой отражаются отблески солнца. Композиционный центр картины — несколько лодок, пришвартованных у пирса. Судя по всему, рыбаки вернулись с утреннего похода и сейчас разгружают улов. Над ними кружатся чайки. Обычный трудовой день представлен художником как яркое светлое событие, в котором люди и природа находятся в гармонии».

«Люди Муйнака». Базарбай Серекеев





«Издавна большинство людей, поживающих в Муйнаке, были связаны с рыболовством или рыбопереработкой. Однако события, связанные с обмелением Арала, привели к буквальному вымиранию традиционных видов хозяйственной деятельности. Уже к 1989 году Муйнак оказался вдали от моря, а само море разделилось на два водоёма. И люди начали покидать свой отчий дом, а те, кто вынужден был остаться, оказались заложниками экологической катастрофы. Художник изобразил большую семью рыбака, стоящую рядом с остовом лодки, напоминающим скелет гигантской рыбы. Колористическое решение вызывает ощущение миража, в который фактически превратились люди Муйнака».

Выставка «Память о воде» продлится в Государственном музее искусств имени Савицкого в течение августа.